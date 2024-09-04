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00:46, 4 сентября 2024Спорт

Умер отец Павла Буре

Умер Владимир Буре, отец Павла и Валерия Буре

Фото: Моргулис / РИА Новости

Владимир Буре, отец российских хоккеистов Павла и Валерия Буре, умер в Майами на 74-м году жизни. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, у него случился сердечный приступ во время купания в океане несколько недель назад. Буре-старшего госпитализировали в одну из клиник Майами, и 3 сентября он скончался.

Владимир Буре становился серебряным призером Олимпийских игр по плаванию, а также трижды брал бронзу ОИ. По окончании спортивной карьеры он работал тренером по физподготовке в командах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Джерси Дэвилс», а также занимал пост вице-президента московского хоккейного клуба ЦСКА.

Павел и Валерий Буре на протяжении долгого времени выступали в НХЛ. В составе сборной России они взяли серебро и бронзу Олимпийских игр. Павел Буре также является чемпионом мира в составе сборной СССР и членом Зала славы Международной федерации хоккея.

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      Алексей Гусев
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