В Финляндии заявили о закрытии русской школы из-за «угрозы безопасности»

Iltalehti: в Финляндии закроют финско-русскую школу из-за «угрозы безопасности»

Власти финских городов Лаппеенранта, Иматра и Йоэнсуу закроют финско-русскую Школу Восточной Финляндии под предлогом «потенциальной угрозы национальной безопасности». Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Iltalehti.

«Города были поставлены в известность о том, что продолжение работы отдельной русской школы представляет собой потенциальную угрозу национальной безопасности Финляндии», — указано в материале. Уточняется, что в данной школе учатся 611 детей, из которых русский является родным языком для 37 процентов.

«Мы не можем допустить ситуации, когда у одной национальности, то есть у русских, фактически есть своя школа в Финляндии. Такая среда склонна к попыткам распространения пророссийской пропаганды», — заявил газете источник. Он подчеркнул, что основная угроза для страны со стороны данной школы состоит в том, что российские СМИ якобы имеют «повышенное внимание» к этому учебному заведению и используют его для «пропаганды».

Ранее ряд российских актеров и бизнесменов лишились недвижимости в Финляндии якобы из-за долгов по коммунальным платежам. Одними из пострадавших от действий финских властей стали актеры Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин, владевшие квартирами в одном доме в курортном городе Пункахарью вплоть до осени 2023 года.

