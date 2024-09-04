Российские актеры лишились недвижимости в Финляндии

Актеры Федосеева-Шукшина, Кондулайнен и Пашутин лишились жилья в Финляндии

Ряд российских актеров и бизнесменов лишились недвижимости в Финляндии якобы из-за долгов по коммунальным платежам. Об этом пишет Life.ru.

Одними из пострадавших от действий финских властей стали актеры Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин, владевшие квартирами в одном доме в курортном городе Пункахарью вплоть до осени 2023 года. Утверждается, что квартиры у артистов забрали из-за банкротства управляющей компании: в соответствии с законодательством Финляндии собственниками многоквартирных домов в Суоми являются УК, а жильцы лишь владеют их акциями, дающими право распоряжаться квадратными метрами. Для того чтобы вернуть себе жилье, жильцам понадобится заплатить уже новой управляющей компании, если та появится, причем деньги за утраченную недвижимость им никто не вернет.

Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала журналистам, что финская сторона до сих пор никак не отреагировала на случившееся. При этом из-за закрытой границы ее мать не может даже попасть в квартиру и забрать личные вещи. Дом, по ее словам, после банкротства УК отключили от электричества и водоснабжения, постройка постепенно приходит в негодность.

Кроме того, недвижимости в Финляндии лишились актеры сериала «Убойная сила» Андрей Федорцов и Сергей Кошонин. Последний купил дом площадью 200 квадратных метров в городе Иматра за 200 тысяч евро в кредит. Однако 10 лет назад валюта резко поднялась в цене, и артисту стало сложно отдавать 500 евро за оплату коммунальных услуг и возвращать займ. После пары просрочек на Кошонина подали в суд, который позже постановил отобрать дом. На тот момент актер вложил в жилье за рубежом около 250 тысяч евро. Наконец, осенью 2023-го власти Финляндии арестовали дачу бывшего главы «АвтоВАЗа» Бориса Алешина стоимостью 2,5 миллиона евро. Предполагается, что поводом послужило внесение предпринимателя в санкционный список Евросоюза за работу с компаниями военной промышленности.

Двумя днями ранее стало известно, что финские власти задумались о полном запрете на покупку недвижимости в стране гражданами РФ.