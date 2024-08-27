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20:16, 27 августа 2024Экономика

Обманутая аферистами Долина решила избавиться от еще одной квартиры

«7Дней.ru»: обманутая мошенниками Долина продаст квартиру в Юрмале за 95 млн руб

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина затеяла продажу квартиры в Юрмале. О намерениях певицы стало известно вскоре после того, как аферисты лишили ее жилплощади в центре Москвы, напоминает «7Дней.ru».

По сведениям издания, исполнительница рассказала о планах в личной беседе с коллегами во время фестиваля «Новая волна». На продажу Долина решилась из-за санкций: приехать в Латвию, чтобы навестить собственную квартиру, артистка просто не может.

Лот представляет собой апартаменты в жилом комплексе «Янтарная резиденция» в элитном районе Дзинтари на берегу Рижского залива. Объект был приобретен в 2011 году и оценивается более чем в 95 миллионов рублей. Звезда владеет еще одной квартирой в этом ЖК.

В середине августа стало известно, что Долина стала жертвой мошенников и лишилась квартиры. По их наводке певица продала свою недвижимость, после чего перевела неизвестным 180 миллионов рублей.

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Следствие считает, что аферисты звонили с Украины. В сделке было задействовано риелторское агентство «Львов эстейт», представители которого не знали о преступных намерениях «представителей» артистки.

Telegram-канал Shot ранее сообщал, что Долина рисковала лишиться и своей недвижимости за рубежом. По одной из версий, это могли быть те же мошенники, что и в случае со столичной квартирой певицы.

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      Виктория Клабукова
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