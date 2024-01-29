Стали известны подробности о финской квартире Федосеевой-Шукшиной

Адвокат Кок: у Федосеевой-Шукшиной нет шансов вернуть квартиру в Финляндии

У российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной нет шансов вернуть свою квартиру в Финляндии. Подробности о потерянной недвижимости артистки рассказал адвокат Алексей Кок, передает «Вокруг ТВ».

По словам юриста, Федосееву-Шукшину и других жильцов дома выселяют из-за того, что компания, которой принадлежит объект, была признана банкротом. Кок подчеркнул, что домом владеет именно фирма, а ее жильцы — только акциями, дающими им право распоряжаться помещениями.

«Если фирма не будет контролировать недвижимость, то жильцы с этими акциями ничего сделать не смогут, остается просто бумага», — пояснил эксперт. Он добавил, что единственный способ вернуть жилье в таком случае — это купить акции у нового собственника по рыночной стоимости, то есть заплатить за квартиру второй раз. Кок отметил, что иностранцам сложнее восстановить утерянную недвижимость из-за отсутствия права на постоянное проживание в стране.

В конце 2023 года стало известно, что Федосееву-Шукшину лишили квартиры в Хельсинках. Апартаменты, находившиеся у нее в управлении, были переданы в конкурсную массу. Актриса должна вывезти из квартиры свои вещи до 28 февраля 2024 года.