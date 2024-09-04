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20:49, 4 сентября 2024Экономика

В Киргизии произошло землетрясение

В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

На юге Киргизии в среду, 4 сентября, произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщил институт сейсмологии республики.

По информации специалистов, подземные толчки зафиксировали на территории Алайской долины в 16:43 по местному времени (13:43 по московскому времени). Эпицентр землетрясения находился в 15 километрах от села Кашка-Суу и в 110 километрах к югу от города Ош. Местные жители могли ощутить толчки силой в три балла. Очаг залегал на глубине 19 километров. Согласно предварительной информации МЧС Киргизии, обошлось без разрушений и пострадавших.

В конце августа около берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков был удален от побережья на 123 километра, глубина залегания составила около 27 километров под дном Тихого океана.

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      Полина Кислицына
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