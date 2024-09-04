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14:12, 4 сентября 2024Россия

В Минобороны раскрыли потери ВСУ на курском направлении за сутки

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 450 военных

Фото: Alina Smutko / Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении до 450 военных. Данные об этом раскрыли в Минобороны России.

Помимо этого, Киев лишился 17 единиц бронетехники, в том числе танка, боевой машины пехоты и 15 боевых бронемашин. Также уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS и M270 MLRS, три самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции и одна М777.

В ведомстве добавили, что российские военные продолжают отражать вторжение ВСУ в Курскую область. Помимо ударов по украинским войскам на территории России, атакуются их резервы в Сумской области.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении в Курской области украинского беспилотника самолетного типа. Как стало известно, дежурные средства противовоздушной обороны сбили дрон около 11:10 по московскому времени.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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