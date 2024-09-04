В России обнаружили в свободной продаже опасные БАДы

«Известия»: в РФ нашли в свободной продаже опасные БАДы для повышения потенции

В России обнаружили в свободной продаже БАДы (биологически активные добавки) для повышения потенции, которые содержат сильнодействующее вещество силденафил (отпускается только по рецепту врача). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление представителей Ассоциации «Антиконтрафакт».

В организации уточнили, что в одной таблетке подобных БАДов содержание силденафила превышает дозировку аналогичного компонента в «Виагре» в 3-4 раза. Чрезмерное употребление подобных биологически активных добавок может быть опасно для здоровья человека. В некоторых случаях, добавили в «Антиконтрафакте», такие БАДы могут привести к летальному исходу.

В первой половине 2024 года сотрудники Роспотребнадзора провели в общей сложности более 7,5 тысячи исследований подобных добавок, по итогам которых изъяли из оборота несоответствующую требованиям продукцию. Однако в конце августа в свободную продажу в интернете вновь поступили более десятка мужских добавок, производителями которых выступили компании из Китая, России и Турции, резюмировали в Ассоциации.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Роскачества сообщило об обнаружении в свободной продаже на российских маркетплейсах более 400 БАДов с запрещенными веществами, включая наркотические. Речь идет в том числе об ашваганде (аитании снотворной), якорцах стелющихся (tribulus terestis), эфедре, кава-кава и листьев коки. За продажу двух последних, как подчеркивают эксперты, в России предусмотрена уголовная ответственность.