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13:32, 4 сентября 2024Наука и техника

В России оценили появление в армии новой бомборакеты

«Царьград»: бомборакета «Гром-Э1» высокоэффективна при низкой себестоимости

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Царьградом» оценил появление новой бомборакеты у российских военных.

Ранее Россия в ходе спецоперации впервые применила гибрид управляемой авиабомбы и ракеты «Гром-Э1». По словам Литовкина, оружие можно расценивать как новый вид ФАБов, который способен поражать множество военных объектов, в частности, пункты управления, системы ПВО и радиолокационные станции.

Появление бомборакеты эксперт связал с модернизацией имеющихся в Российской армии бомб. Сбрасываются снаряды в первую очередь с самолета Су-34. Главное преимущество «Гром-Э1» — высокая эффективность при низкой себестоимости.

«Она достаточно дешевая, потому что это модернизированная версия старой бомбы. Важнейший военный закон, что цель должна быть дороже, чем применяемый по ней боеприпас, в данном случае работает сто процентов», — подчеркнул он.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что успеха на поле боя в современных конфликтах достигают за счет применения нового оружия и робототехники.

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      Варвара Кошечкина
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