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18:45, 4 сентября 202469-я параллель

В России заявили о планах сделать доступным для туристов архипелаг у берегов Норвегии

Глава «Арктикуголь» Неверов: рейсы Мурманск-Шпицберген стартуют в 2025 году

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Регулярные пассажирские рейсы из Мурманска на российскую часть архипелага Шпицберген стартуют в 2025 году. Эту дату назвал глава ведущей на Шпицбергене добычу угля компании «Арктикуголь» Ильдар Неверов, его слова приводит РИА Новости.

По словам Неверова, благодаря планам организовать сообщение с Мурманском, архипелаг у берегов Норвегии сделается доступным российским туристам.

«Грузопассажирское сообщение с Мурманском мы уже наладили, отправили в этом году 16 последовательных рейсов, теперь хотим запустить пассажирское. Очень рассчитываю, что уже в 2025 году любой россиянин сможет приплыть на Шпицберген на корабле как турист», — заявил глава «Арктикугля».

Согласно Парижскому договору от 1920 года, архипелаг Шпицберген является территорией с «одинаковым свободным доступом» для подписавших договор сторон — Норвегии, США, Дании, Франции, Италии, Японии, Нидерландов, Великобритании, Швеции и СССР. На Шпицбергене расположены два законсервированных и один действующий российский поселок.

Ранее замглавы ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что Арктика является доступной для российских туристов, так как стоимость поездок в регион начинается от 40 тысяч рублей.

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      Марк Леонов
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