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22:40, 4 сентября 2024Мир

В США назвали сроки окончания конфликта на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ могут не продержаться даже до конца года

Фото: Anatolii Stepanov / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в крайне тяжелом положении и вряд ли смогут устоять до конца 2024 года. Об этом на YouTube-канале Judging Freedom заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

По его словам, ВСУ на имеют возможности переломить ситуацию на фронте. Он назвал потери украинской армии катастрофическими, добавив, что ВСУ уступают Российской армии на всех направлениях.

«Я не уверен, что они (ВСУ — прим. "Ленты.ру") продержатся до конца года, потому что все происходит очень быстро, и они в отчаянии пытаются понять, что делать. Сейчас нет никакого способа остановить это в обозримые сроки», — сказал эксперт.

Ранее Ларри Джонсон заявил, что украинская армия испытывает нехватку опытных бойцов. По его словам, сложившаяся ситуация вынуждает ВСУ мобилизовать и отправлять на передовую «людей с улицы», которые не знают, что им делать.

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      Артём Верейкин
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