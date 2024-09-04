В США заявили об отчаянном положении ВСУ из-за одной проблемы

Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ в отчаянном положении из-за нехватки опытных солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку опытных бойцов. Об этом рассказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, из-за плохой подготовки солдат украинские войска сейчас находятся в отчаянном положении. Как утверждает экс-аналитик, сложившаяся ситуация вынуждает ВСУ мобилизовать и отправлять на передовую «людей с улицы», которые не знают, что им делать.

Он отметил, что в результате военные оказываются легкой мишенью на поле боя. Джонсон подчеркнул, что новобранцам требуется как минимум трехмесячная базовая подготовка, после чего они также должны пройти индивидуальное обучение.

Ранее Джонсон предсказал полный крах ВСУ из-за невозможности восполнить потери в человеческой силе. При этом, по его словам, многие отказываются признавать, что армия находится в тяжелом положении.