Внешность Анджелины Джоли на фото напугала пользователей сети

Внешность американской актрисы и режиссера Анджелины Джоли на новых фото напугала пользователей сети. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 49-летнюю знаменитость в длинном трикотажном платье серо-бежевого оттенка. Помимо этого, она надела коричневые туфли-лодочки и черные солнцезащитные очки. Вдобавок Джоли распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

Поклонников взволновал внешний вид актрисы, о чем они написали в комментариях под материалом. «Она очень худая, и это ее ужасно старит», «Она выглядит больной и подавленной, а еще одинокой», «К сожалению, она выглядит крайне нездорово», «С этой женщиной что-то действительно не так», «Она выглядит ужасно, олицетворяет печаль отвергнутой женщины», — высказались они.

В августе фото Анджелины Джоли оценили в сети словами «будто не спала несколько дней». Журнал The Hollywood Reporter разместил черно-белый снимок с 49-летней знаменитостью, на котором она предстала, сидя у пианино. При этом звезда надела платье с коротким рукавом и прозрачным верхом.