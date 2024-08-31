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16:51, 31 августа 2024Ценности

Фото Анджелины Джоли оценили в сети словами «будто не спала несколько дней»

Фото: Blair Getz Mezibov

Фото американской актрисы и режиссера Анджелины Джоли на обложке журнала The Hollywood Reporter оценили в сети словами «будто не спала несколько дней». Публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

Журнал разместил черно-белый снимок с 49-летней знаменитостью, на котором она предстала, сидя у пианино. При этом звезда надела платье с коротким рукавом и прозрачным верхом. Вдобавок ей распустили волосы и нанесли макияж в нейтральных оттенках.

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Поклонники не оценили фото Джоли, о чем написали в комментариях под постом. «Выглядит плохо, будто не спала несколько дней», «Ужас, почему так плохо сделали фото», «Фотограф явно не любил Джоли», — высказались они.

Ранее в августе Анджелина Джоли кардинально сменила имидж. На снимках было видно, что актриса перекрасилась из брюнетки в блонд. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками.

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      Екатерина Ештокина
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