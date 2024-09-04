ВСУ перебросили около 500 солдат в район Северска и Часова Яра

Марочко: ВСУ перебросили около 500 солдат в район Северска и Часова Яра

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние сутки перебросило около 500 солдат в район Северска и Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, поступают новые сообщения о переброске военных. Марочко отметил, что свежие силы в большей степени направлены на стабилизацию обстановки, а также недопущение обрушения фронта.

Ранее на Украине признали контроль России почти над половиной Часова Яра. По словам представителя 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрея Полухина, регион превратился в руины.

До этого стало известно о продвижении российских войск в Часовом Яре. Отмечается, что одновременно с этим было зафиксировано продвижение российских войск в районе Калиновки.