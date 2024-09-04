Захарова понадеялась на флешмоб отставок в странах НАТО

Захарова: надеюсь, глава МИД Швеции уволился в знак солидарности с Кулебой

Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась об отставке министра иностранных дел Швеции Тобиаса Билльстрема. Соответствующее заявление она написала в Telegram-канале.

Она выразила надежду, что шведский политик принял такое решение в знак солидарности с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. «Этот флешмоб просто обязан завируситься в натовских странах», — отметила Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала отставку главы МИД Украины словами «сучья обнажаются».

Глава МИД Швеции Билльстрем подал в отставку утром 4 сентября. В качестве главного достижения за время пребывания на посту министр назвал отказ от нейтралитета страны.