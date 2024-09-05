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01:04, 5 сентября 2024Ценности

51-летняя Хайди Клум вышла в свет в облегающем платье с глубоким декольте

51-летняя супермодель Хайди Клум вышла в свет в платье с глубоким декольте

Фото: Faye Sadou / Globallookpress.com

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

51-летняя манекенщица посетила трансляцию шоу America's Got Talent в Пасадене, США. Знаменитость выбрала для мероприятия облегающее серое платье, оформленное V-образным глубоким декольте, и атласные остроносые туфли. При этом на размещенных кадрах видно, что на знаменитости отсутствует бюстгальтер.

Визажисты сделали супруге участника музыкальной группы Tokio Hotel Тома Каулитца макияж в стиле smoky eyes. Стилисты, в свою очередь, распустили ей волосы и уложили их в легкие локоны.

Ранее сообщалось, что Хайди Клум надела откровенный наряд в честь 35-летия мужа.

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      Мария Винар
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