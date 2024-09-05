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19:26, 5 сентября 2024Ценности

Алеся Кафельникова снялась в полупрозрачном платье без бюстгальтера

Фото: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова снялась в откровенном наряде. Данное видео появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова позировала, стоя босой на улице у колонны в коричневом платье с асимметричным подолом и завязками на талии. При этом девушка отказалась от бюстгальтера, и полупрозрачная ткань подчеркнула очертания ее фигуры.

Также 25-летняя манекенщица распустила волосы, подвела глаза черным карандашом и накрасила ногти розовым лаком.

Ранее в сентябре жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала откровенное фото с отдыха.

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      Карина Черных
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