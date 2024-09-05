Жена российского миллиардера показала откровенное фото с отдыха

Жена миллиардера Доронина Кристина Романова снялась в бикини и коротком парео

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала откровенное фото с отдыха. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица поделилась кадрами, на которых продемонстрировала, как проводила лето. Так, на одном из них она позировала, лежа на яхте в зеленом топе от бикини и коротком парео с абстрактным принтом, повязанном на бедрах.

Кроме того, знаменитость снялась, стоя на лестнице у моря во вьетнамках и прозрачном платье до колена с оборками, сквозь ткань которого просвечивали ее тело и купальник.

Ранее в сентябре жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова отпраздновала 38-летие в полупрозрачном платье.