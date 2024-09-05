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16:26, 5 сентября 2024Культура

Автор песен «Любэ» высказался о поведении Пугачевой

Автор песен «Любэ» Шаганов заявил, что не понимает поступков Пугачевой
Александр Шаганов

Александр Шаганов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский поэт, автор текстов песен популярной музыкальной группы «Любэ» Александр Шаганов высказался о поведении эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Его слова передает издание aif.ru.

Он указал на то, что творчество артистки является определенным наследием страны и «пластом культуры». «То, что происходит сегодня… Ну, иногда бывает, что с годами мы не становимся лучше», — сказал поэт.

Автор песен отметил, что не понимает нынешних поступков исполнительницы. «Я для себя разделяю те моменты, которые когда-то делали меня радостнее, и сегодняшние заблуждения, которые могут возникать у нее в силу ее окружения, ее нынешней семьи», — добавил он.

Ранее певец Михаил Шуфутинский вспомнил, как прогуливал пары в музыкальном училище с Аллой Пугачевой.

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      Варвара Кошечкина
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