Шуфутинский вспомнил о коротких юбках Пугачевой

Шуфутинский рассказал, как прогуливал пары с Пугачевой

Певец Михаил Шуфутинский вспомнил, как прогуливал пары в музыкальном училище с эстрадной певицей Аллой Пугачевой. Об этом он рассказал на YouTube-шоу «Вопрос Ребром».

По словам артиста, перед входом в учебное заведение был «фейс-контроль», который они с исполнительницей часто не проходили. «Алла была в невероятно коротких юбках всегда, с длинными и рыжими волосами, очень смело одета. Я, представьте себе, был кудрявый, с шевелюрой, но без бороды, и одевался тоже достаточно модно. Была еще компания ребят. У Аллы квартира была рядом. Мы шли туда и... Вино, кино и домино», — вспомнил он.

Исполнитель отметил, что его квартира находилась далеко от училища, также у него была строгая бабушка. «Она спрашивала: "Что это за юбки? У нее же все ноги видны!". А я отвечал: "Бабушка, зато какие ноги!"» — сказал Шуфутинский, добавив, что они с артисткой прогуливали учебу не чаще других.

Ранее Михаил Шуфутинский заявил, что в прошлом носил с собой оружие ради безопасности.