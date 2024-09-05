Автора российского фильма со Шварценеггером задержали по делу о взятке

Автор российского фильма со Шварценеггером Петрухин задержан по делу о взятке

Сотрудники правоохранительных органов задержали автора российского фильма «Тайны печати дракона», в котором снялись голливудские звезды Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан и Рутгер Хауэр, Алексея Петрухина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Кинодеятель стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Ему вменяется посредничество во взяточничестве. Суд на время расследования установил Петрухину запрет определенных действий.

Фабула дела не раскрывается, но Mash указывает на то, что «Фонд кино» предъявлял ему в 2020 году иск с требованием вернуть государству 313 миллионов рублей, которые были выделены на съемки фильма «Тайны печати дракона». Фэнтезийно-приключенческий боевик провалился в прокате.

Петрухин также известен как продюсер фильма «Вий» — самого кассового российского фильма 2014 года.

4 сентября сообщалось, что силовики задержали еще одного причастного к попытке похищения певца Авраама Руссо.