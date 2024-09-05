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14:36, 5 сентября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасности баклажанов

Врач-диетолог Гинзбург заявил, что баклажаны могут вызывать отравление

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что баклажаны могут вызывать отравление. Об опасности популярного продукта он предупредил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Баклажан содержит соланин, который может вызывать отравление, раздражение желудочно-кишечного тракта, жжение в животе, тошноту, рвоту», — рассказал Гинзбург. Диетолог уточнил, что соланин находится в кожуре.

Чтобы снизить риск отравления, Гинзбург посоветовал обливать молодые баклажаны кипятком. Если же продукт хранится длительное время, то перед его приготовлением необходимо убрать кожуру и семечки, добавил врач.

Ранее Гинзбург в программе «О самом главном» назвал привычку, которая снижает риск развития рака. По словам диетолога, регулярное употребление зелени защитит от онкологических заболеваний.

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      Олег Давыдов
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