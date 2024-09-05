Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:16, 5 сентября 2024Мир

Украинцы сообщили о вывозе тел из Полтавы в Польшу после удара по учебному центру ВСУ

Борты санавиации вывезли 11 трупов офицеров НАТО в Польшу после удара по Полтаве

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Poltava region / Reuters

Борты санавиации всю ночь вывозили раненых из Полтавы после удара по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «МК» со ссылкой на инсайдерские Telegram-каналы.

В частности, 38 тяжелораненых были вывезены в Польшу и далее в Германию. Кроме того, были вывезены 11 трупов офицеров НАТО из числа отпускников и инструкторов на подработке. При этом отметили, что спасать раненых отправили неопытных медиков-студентов.

Ранее украинский медик Игорь Ткачев рассказал, что после удара российских военных по учебному центру ВСУ в Полтаве на место прибыли врачи с плохой подготовкой. По его словам, число жертв могло быть гораздо меньше, если бы для спасения раненых использовалось качественное оборудование, а медики были более компетентными.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Три — уже напряглись». Украинский военный пожаловался на невозможность собраться вместе из-за риска российских ударов

      Генпрокурор рассказал о планах «амнистии» недобросовестных поставщиков

      Внеплановые проверки бизнеса заменят профилактическими визитами

      21-летняя девушка рассказала об отношении родителей к ее 46-летнему мужу

      Высмеявшую на концерте ребенка российскую певицу уличили в попытке замять скандал

      Украинцы сообщили о вывозе тел из Полтавы в Польшу после удара по учебному центру ВСУ

      На Западе заявили о дисфункции правительства Зеленского

      Названа цель кадровых перестановок в правительстве Украины

      В США рассказали о замысле Запада в отношении России

      В небе над белорусским Гомелем прозвучали взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше