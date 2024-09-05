Борты санавиации всю ночь вывозили раненых из Полтавы после удара по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «МК» со ссылкой на инсайдерские Telegram-каналы.
В частности, 38 тяжелораненых были вывезены в Польшу и далее в Германию. Кроме того, были вывезены 11 трупов офицеров НАТО из числа отпускников и инструкторов на подработке. При этом отметили, что спасать раненых отправили неопытных медиков-студентов.
Ранее украинский медик Игорь Ткачев рассказал, что после удара российских военных по учебному центру ВСУ в Полтаве на место прибыли врачи с плохой подготовкой. По его словам, число жертв могло быть гораздо меньше, если бы для спасения раненых использовалось качественное оборудование, а медики были более компетентными.