Украинцы сообщили о вывозе тел из Полтавы в Польшу после удара по учебному центру ВСУ

Борты санавиации вывезли 11 трупов офицеров НАТО в Польшу после удара по Полтаве

Борты санавиации всю ночь вывозили раненых из Полтавы после удара по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «МК» со ссылкой на инсайдерские Telegram-каналы.

В частности, 38 тяжелораненых были вывезены в Польшу и далее в Германию. Кроме того, были вывезены 11 трупов офицеров НАТО из числа отпускников и инструкторов на подработке. При этом отметили, что спасать раненых отправили неопытных медиков-студентов.

Ранее украинский медик Игорь Ткачев рассказал, что после удара российских военных по учебному центру ВСУ в Полтаве на место прибыли врачи с плохой подготовкой. По его словам, число жертв могло быть гораздо меньше, если бы для спасения раненых использовалось качественное оборудование, а медики были более компетентными.