«У людей по три ампутации». Украинский медик рассказал о последствиях удара по учебному центру ВСУ в Полтаве

Медик Ткачев: потери ВСУ в Полтаве связаны с плохой подготовкой врачей

После удара российских военных по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве на место прибыли врачи с плохой подготовкой. По словам украинского медика Игоря Ткачева, число жертв могло быть гораздо меньше, если бы для спасения раненых использовалось качественное оборудование, а медики были более компетентными.

По его словам, в первые минуты после происшествия к учебному центру ВСУ приехали врачи, которые «кричали, тряслись и не знали, что делать». «Люди бегали, военные, волонтеры, мы. Каждую минуту приносили кого-то еще живого, каждую минуту мы бегали от одного к другому и накладывали турникеты. У людей по три ампутации — это три-четыре турникета на одного человека», — подчеркнул он.

Ткачев рассказал, что в работе медиков не было организации процесса помощи, он также не заметил при них аптечек. Потери в Полтаве он связал с некачественным оборудованием и недостаточной подготовкой врачей.

К сожалению, волонтеры и командование медицинских сил, похоже, убило вчера в Полтаве больше людей, чем мы смогли спасти Игорь Ткачев врач

«Приехавшие врачи были молодые девушки с длинными ногтями, которые кричали, тряслись и не знали, что делать, растерянные. Им просто грузили тяжелых, без рук и ног, в конвульсиях, умирающих людей в машины, и они терялись», — подчеркнул Ткачев.

Фото: State Emergency Service of Ukraine / AP

В учебном центре преподавали инструкторы НАТО

4 сентября в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. По данным ведомства, там осуществлялась подготовка связистов, специалистов радиоэлектронной борьбы и операторов беспилотников, которые участвовали в ударах по гражданским объектам на территории России.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что военный институт, по которому был нанесен ракетный удар, был базой, где преподавали иностранные инструкторы из стран НАТО. По его словам, Киев находится под руководством государств Североатлантического альянса, и они, в свою очередь, поощряют отправку специалистов в зону боевых действий на Украине.

На Украине назвали катастрофическим удар ВС России по Полтаве

Украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев назвал удар Вооруженных сил (ВС) России по учебному центру катастрофическим, так как в нем готовили специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, они «на вес золота».

Эксперт также подчеркнул, что войска страны совершают одни и те же ошибки: ВС РФ нанесли удар по учебному центру во время построения личного состава. Год назад при тех же обстоятельствах были поражены военные 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, напомнил Снегирев.

Бывший советник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, в свою очередь, назвал виновным в ударе по Полтаве президента республики Владимира Зеленского. Он добавил, что на фронте для Украины нет хороших новостей, а попытка атаковать Курскую область захлебнулась.