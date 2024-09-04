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16:31, 4 сентября 2024Бывший СССР

На Украине назвали катастрофическим удар ВС России по Полтаве

Украинский военный эксперт Снегирев назвал катастрофическим удар РФ по Полтаве

Фото: ГСЧС Украины

Украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев назвал катастрофическим удар Вооруженных сил (ВС) России по учебному центру в Полтаве, где готовили специалистов радиоэлектронной (РЭБ). Его слова приводит РИА Новости.

«Ситуация просто катастрофическая в том смысле, что данное училище готовило специалистов РЭБ», — сказал он.

Снегирев заявил, что эти военные являются очень узкими специалистами. По его словам, они «на вес золота». Украинский военный эксперт также подчеркнул, что войска страны совершают одни и те же ошибки: ВС РФ нанесли удар по учебному центру во время построения личного состава. Год назад при тех же обстоятельствах были поражены военные 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, напомнил Снегирев.

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      Кристина Есикова
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      На Украине назвали катастрофическим удар ВС России по Полтаве

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