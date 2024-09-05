Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:36, 5 сентября 2024Бывший СССР

Экс-полковник СБУ допустил попадание ВСУ в окружение под Угледаром

Экс-полковник СБУ Стариков допустил попадание ВСУ в окружение под Угледаром

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут попасть в окружение под Красногоровкой и Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР). Это допустил экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков, передает ТАСС.

Он признал, что российские войска продвигаются на километры. По его словам, ВСУ уже потеряли Карловку, а затем под контроль РФ могут перейти Нетайлово и Красногоровка. «Сейчас (...) начинают окружать наш гарнизон, в нем две-три бригады, в которых от шести до восьми тысяч человек», — рассказал Стариков.

Он подчеркнул, что эти бригады могут оказаться в котле. Экс-полковник СБУ призвал вывести военных ВСУ с этого участка фронта. Кроме того, Стариков считает, что Украина уступает РФ в стратегическом планировании.

5 сентября Минобороны России сообщило о взятии под контроль села Заветное в ДНР. Населенный пункт контролируется подразделениями российской группировки войск «Центр». По данным ведомства, за минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности «Центра» до 530 военных, два танка и бронетранспортер.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о прорыве ВС России обороны ВСУ в ДНР

      В Москве пройдет уникальное шоу

      Против бывшего замминистра МЧС России возбудили дело о мошенничестве

      Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ двух российских населенных пунктов

      В Британии заявили о крахе режима Зеленского

      Врач дал советы по возвращению в рабочий ритм после отпуска

      Раскрыты планы ВСУ в отношении Запорожской и Курской АЭС

      Путин высказался о завершении программы льготной ипотеки

      На Украине назначили министра природных ресурсов

      Затягивающего сроки разработчика российского самолета предложили поменять

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше