Экс-полковник СБУ Стариков допустил попадание ВСУ в окружение под Угледаром

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут попасть в окружение под Красногоровкой и Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР). Это допустил экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков, передает ТАСС.

Он признал, что российские войска продвигаются на километры. По его словам, ВСУ уже потеряли Карловку, а затем под контроль РФ могут перейти Нетайлово и Красногоровка. «Сейчас (...) начинают окружать наш гарнизон, в нем две-три бригады, в которых от шести до восьми тысяч человек», — рассказал Стариков.

Он подчеркнул, что эти бригады могут оказаться в котле. Экс-полковник СБУ призвал вывести военных ВСУ с этого участка фронта. Кроме того, Стариков считает, что Украина уступает РФ в стратегическом планировании.

5 сентября Минобороны России сообщило о взятии под контроль села Заветное в ДНР. Населенный пункт контролируется подразделениями российской группировки войск «Центр». По данным ведомства, за минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности «Центра» до 530 военных, два танка и бронетранспортер.