Минобороны России заявило о взятии под контроль села Заветное в ДНР

Подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль село Заветное в Донецкой народной республике (ДНР). Об это заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, бойцы «Центра» нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й и 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Дзержинск, Красноармейск, Щербиновка, Гродовка, Журавка, Михайловка, Селидово и Мемрик ДНР. Также отражены восемь контратак штурмовиков 53-й, 150-й механизированных, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.