Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:08, 5 сентября 2024Россия

Армия России взяла под контроль Заветное

Минобороны России заявило о взятии под контроль села Заветное в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль село Заветное в Донецкой народной республике (ДНР). Об это заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, бойцы «Центра» нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й и 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Дзержинск, Красноармейск, Щербиновка, Гродовка, Журавка, Михайловка, Селидово и Мемрик ДНР. Также отражены восемь контратак штурмовиков 53-й, 150-й механизированных, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России уничтожила бункер с командирами ВСУ под Житомиром

      Канадский хоккеист рассказал о жизни в Хабаровске

      Минобороны России объявило об ударе по базе иностранных наемников ВСУ

      Путин не понял отказ Германии от «Северного потока-2»

      Путин поставил Грефа в один ряд с Чеховым и Толстым

      В российской школе рухнул потолок

      Путин рассказал о докладах Минобороны о ситуации в зоне СВО

      Лидеру Pink Floyd предложили получить гражданство России

      Армия России взяла под контроль Заветное

      Путин задумался о нахождении инопланетян во власти на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше