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12:11, 4 сентября 2024Россия

Минобороны России заявило о взятии под контроль села под Донецком

Минобороны России заявило о взятии под контроль села Пречистовка в ДНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Подразделения российской группировки войск «Восток» взяли под контроль село Пречистовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Помимо этого, бойцы группировки нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 117-й бригады теробороны в районе Шахтерского и Доброволья ДНР, а также возле Приютного Запорожской области. Также отражена контратака штурмовиков 72-й механизированной бригады украинской армии.

По данным ведомства, за минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности бойцов «Востока» до 150-ти военнослужащих и пять автомобилей.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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