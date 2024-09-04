Минобороны России заявило о взятии под контроль села под Донецком

Минобороны России заявило о взятии под контроль села Пречистовка в ДНР

Подразделения российской группировки войск «Восток» взяли под контроль село Пречистовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Помимо этого, бойцы группировки нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 117-й бригады теробороны в районе Шахтерского и Доброволья ДНР, а также возле Приютного Запорожской области. Также отражена контратака штурмовиков 72-й механизированной бригады украинской армии.

По данным ведомства, за минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности бойцов «Востока» до 150-ти военнослужащих и пять автомобилей.