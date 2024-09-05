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19:24, 5 сентября 2024Бывший СССР

Экс-советник Кучмы рассказал о «трансе» Шольца из-за поездки Зеленского в Германию

Соскин: из-за решения Зеленского поехать в Германию Шольц вошел в транс
Шольц Олаф

Шольц Олаф. Фото: Sabine Rost / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц находится в «трансе» из-за решения президента Украины Владимира Зеленского посетить страну. Такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале.

«Зеленский понимает, что его США слили и всячески стремится удержаться (...) Камала Харрис перекрыла Зеленскому и его корпорации кислород», — рассказал Соскин, добавив, что это побудило украинского лидера участвовать во встрече группы «Рамштайн» в Германии.

По его словам, после победы партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Тюрингии и Саксонии Шольцу «Зеленского только там не хватало». Помимо этого, Соскин предположил, что могут устроить митинг на фоне визита лидера Украины.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым заявил, что союзники планируют обсудить поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) для Украины на предстоящей встрече контактной группы, проходящей в формате Рамштайн.

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      Валентин Карант
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