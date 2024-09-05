Генсек НАТО оценил наличие военных угроз альянсу

Генсек НАТО Столтенберг: у альянса в настоящий момент нет военных угроз

У Организации Североатлантического договора (НАТО) в настоящий момент нет военных угроз. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

Столтенберг оценил наличие военных угроз альянсу в ходе выступления в Осло. По его словам, в настоящий момент у альянса нет военных угроз, при этом сохраняются постоянные угрозы терроризма и кибератак.

Ранее Столтенберг призвал ЕС не попадать в ловушку самосбывающихся пророчеств при Дональде Трампе. Он указал, что лидеры стран НАТО должны взаимодействовать с Трампом так же, как они это делали в 2016 году, независимо от риторики во время предвыборной кампании в США.