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16:02, 5 сентября 2024Мир

Генсек НАТО оценил наличие военных угроз альянсу

Генсек НАТО Столтенберг: у альянса в настоящий момент нет военных угроз

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

У Организации Североатлантического договора (НАТО) в настоящий момент нет военных угроз. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

Столтенберг оценил наличие военных угроз альянсу в ходе выступления в Осло. По его словам, в настоящий момент у альянса нет военных угроз, при этом сохраняются постоянные угрозы терроризма и кибератак.

Ранее Столтенберг призвал ЕС не попадать в ловушку самосбывающихся пророчеств при Дональде Трампе. Он указал, что лидеры стран НАТО должны взаимодействовать с Трампом так же, как они это делали в 2016 году, независимо от риторики во время предвыборной кампании в США.

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      Виктория Кондратьева
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