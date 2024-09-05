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04:53, 5 сентября 2024Бывший СССР

Глава учебного центра ВСУ назвал причину большого числа погибших военных в Полтаве

Глава учебного центра ВСУ объяснил большое число погибших военных в Полтаве

Фото: Roman Baluk / Reuters

Глава 179-го объединенного учебно-тренировочного центра Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве Игорь Мацюк объяснил большое число жертв российского удара. Об этом он рассказал газете The New York Times (NYT).

По его словам, по объекту прилетело две ракеты, и у курсантов было слишком мало времени между ударами, чтобы добраться до бомбоубежища. «Те, кто находился в классах рядом с убежищем и сумел быстро добраться туда, выжили», — сказал он.

Также собеседник издания сообщил, что распространяемая в сети информация о налете во время построения военнослужащих на плацу является недостоверной. Мацюк указал, что ракеты упали во время занятий, когда люди находились в учебных аудиториях.

Ранее украинский медик Игорь Ткачев рассказал, что после удара российских военных по учебному центру ВСУ в Полтаве на место прибыли врачи с плохой подготовкой. По его словам, число жертв могло быть гораздо меньше, если бы для спасения раненых использовалось качественное оборудование, а медики были более компетентными.

Настало их время!
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      Марина Совина
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