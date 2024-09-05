Инициативу отслеживать рождаемость в российских компаниях оценили

Профессор ВШЭ Чеботарев: ежегодные роды сотрудниц — серьезная потеря для бизнеса

Профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения ВШЭ Александр Чеботарев назвал ежегодные роды сотрудниц «серьезной потерей» для бизнеса. Его слова приводит Telegram-канал «Говорит Москва».

Он уточнил, в результате ухода сотрудниц в отпуск по уходу за ребенком владельцы компаний начнут лишаться «рабочих рук» женщин. При таком раскладе производительность труда в компаниях станет неизбежно падать. «Она (сотрудница, ушедшая в отпуск по уходу за ребенком — прим. «Ленты.ру») не выполняет свою трудовую функцию, и мы теряем работника», — резюмировал Чеботарев.

В случае ежегодного ухода сотрудниц в подобный отпуск потери частного бизнеса окажутся выше, чем у государственных компаний, добавил он. «Тем более, если призывать в год по ребенку рожать. В госструктурах это еще куда ни шло, но, если мы говорим о частном бизнесе, то это серьезная потеря», — заключил профессор.

Ранее с призывом к российским работодателям отслеживать рождаемость у сотрудников выступила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее мнению, в каждой отечественной компании руководители должны оценить, кто из сотрудниц может родить, а кто — нет. Результаты подобного мониторинга, как отметила депутат, они должны фиксировать.

В свою очередь, глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что «надзорное око» начальства не будет способствовать повышению рождаемости в стране. Как отметила она, руководители компаний не вправе вмешиваться в личную жизнь своих подчиненных.