Известная ведущая объяснила уход с телевидения

Телеведущая Фадаль заявила, что из-за менопаузы ей стало трудно работать на ТВ

Известная ведущая американского канала Pix11 Тамсен Фадаль объяснила уход с телевидения. В беседе с изданием Page Six она рассказала, как на ее работу повлияла менопауза.

По словам 53-летней ведущей, первые симптомы менопаузы появились у нее в 2019 году, из-за чего ей стало трудно работать на ТВ. Как уточнила Фадаль, она начала испытывать проблемы при работе с телесуфлером. «У меня был туман в голове. Я смотрела на слова и не могла их произнести. Или я думала, не пропустила ли я слово», — вспомнила она.

Кроме того, заявила Фадаль, однажды на съемочной площадке ей стало трудно дышать, а ее сердцебиение участилось. Коллега ведущей отвела ее в туалет. Через 15 минут приступ прошел, рассказала телезвезда. Фадаль добавила, что ушла с телеканала в 2023 году после 15 лет работы.

Ранее 53-летняя телеведущая Келли Рипа рассказала о плюсах менопаузы. По словам ведущей, ей нравится, что у нее прекратились месячные и она может носить светлую одежду.