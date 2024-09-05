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18:14, 5 сентября 2024Мир

Еще одна страна исключила «Талибан» из списка запрещенных организаций

Генпрокуратура Киргизии исключила «Талибан» из списка запрещенных организаций

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

В Киргизии исключили «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) из списка запрещенных организаций. Об этом сообщает Генпрокуратура Киргизии, передает Economist.kg.

Подробных комментариев киргизских властей на этот счет не последовало. На исчезновение обратило внимание издание Economist.kg.

Правящее в Афганистане движение талибов отреагировало на исключение, заявив, что МИД страны приветствует это решение Бишкека. В заявлении внешнеполитического ведомства Афганистана сказали «о растущем признании правительства талибов на региональном и международном уровне».

В декабре 2023 года правительство Казахстана приняло решение исключить радикальное движение «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций.

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      Сергей Болиев
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