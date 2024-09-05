Малайзия заявила о намерении вступить в БРИКС

Премьер Малайзии Анвар Ибрагим заявил о намерении страны вступить в БРИКС

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил о намерении страны присоединиться к объединению БРИКС. Его слова приводит РИА Новости.

«Малайзия намерена вступить в БРИКС, и таким образом мы стремимся диверсифицировать наши усилия в области экономической дипломатии и укрепить сотрудничество со странами-членами», — сказал он.

Кроме того, политик подчеркнул, что Малайзия стремится к развитию торговых отношений с Россией. По его словам, страны обладают колоссальными перспективами в данном вопросе. Присоединение к БРИКС поможет укрепить существующие связи с Москвой и со странами Глобального Юга, заключил Ибрагим.

Глава МИД Малайзии Мохамад Хасан ранее говорил, что страна подаст заявку на вступление в БРИКС в 2025 году, когда станет председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).