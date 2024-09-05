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17:39, 5 сентября 2024Культура

Марию Шукшину обвинили в жестоком обращении со своей матерью

Адвокат Вербицкая: Федосеевой-Шукшиной стало плохо из-за обмана дочери

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Адвокат Юлия Вербицкая, участвующая в суде между актрисой Марией Шукшиной и ее сестрой Ольгой, заявила, что из-за ссоры с дочерью у Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось здоровье. Об этом сообщили «Известия».

По словам юриста, причиной плохого самочувствия артистки стало жестокое обращение со стороны Марии. «Лидия попросила о консультации с психологом, так как чувствовала депрессию. Она не всегда понимает суть подписываемых документов и доверяет своей дочери, которая убеждает ее подписывать договоры», — рассказала Вербицкая.

Ранее стало известно, что сестры Шукшины решили судиться за произведения их отца.

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      Андрей Шеньшаков
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