Мечтавшая помогать людям россиянка попала в колонию за финансирование террористов

В Челябинске студентка из ЯНАО попала в колонию за финансирование террористов

Студентка из Ямало-Ненцкого автономного округа (ЯНАО) Оксана Алиева (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) мечтала помогать людям, а попала в челябинскую колонию по статье о финансировании террористов. Об этом сообщает URA.RU.

По данным URA.RU, в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области рассказали, что Алиева училась в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Тогда в социальных сетях она познакомилась с иностранцем из Сирии, который оказался участником запрещенной в России террористической организации. Осужденная перевела ему деньги. Эту банковскую операцию заметили спецслужбы. После этого девушку задержали и возбудили уголовное дело по статье о финансировании террористической деятельности. Суд приговорил ее к восьми годам колонии. По словам самой осужденной, она не верила, что получит реальный срок. Осознание своего поступка произошло только в колонии. Сейчас Алиева придерживается режима исправительного учреждения. Она работает швеей и принимает участие в культурно-массовых мероприятиях.

Ранее сообщалось, что Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении жителя ХМАО, обвиненного в финансировании терроризма.