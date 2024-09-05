Российский военный после ранения смог обезвредить 18 мин

Военнослужащий армии России младший сержант Андрей Казанок после ранения смог обезвредить 18 мин различного класса. Об этом сообщило Минобороны РФ, передают «Известия».
Уточняется, что военный работал в составе инженерно-разведывательного дозора. Во время обезвреживания района группа Казанка подверглась атаке украинских беспилотников. Сержант получил ранение, однако сам оказал первую помощь и продолжил разминирование.
В результате район перемещения армии России был очищен от взрывных устройств, российские штурмовики выполнили свои задачи без потерь среди личного состава и военной техники.
Ранее саперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали плюшевого зайца, который при нажатии кнопки говорил «Я тебя люблю», а затем должен был взорваться. По словам российского военнослужащего с позывным Монтана, к кнопке в игрушке был выведен электродетонатор. «Но так как наши саперы все это нашли и обезвредили, никто не пострадал. Противник не брезгует вообще ничем», — добавил сапер.