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01:01, 5 сентября 2024Россия

Российский военный после ранения смог обезвредить 18 мин

Минобороны РФ: сержант Казанок после ранения смог обезвредить 18 мин

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военнослужащий армии России младший сержант Андрей Казанок после ранения смог обезвредить 18 мин различного класса. Об этом сообщило Минобороны РФ, передают «Известия».

Уточняется, что военный работал в составе инженерно-разведывательного дозора. Во время обезвреживания района группа Казанка подверглась атаке украинских беспилотников. Сержант получил ранение, однако сам оказал первую помощь и продолжил разминирование.

В результате район перемещения армии России был очищен от взрывных устройств, российские штурмовики выполнили свои задачи без потерь среди личного состава и военной техники.

Ранее саперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали плюшевого зайца, который при нажатии кнопки говорил «Я тебя люблю», а затем должен был взорваться. По словам российского военнослужащего с позывным Монтана, к кнопке в игрушке был выведен электродетонатор. «Но так как наши саперы все это нашли и обезвредили, никто не пострадал. Противник не брезгует вообще ничем», — добавил сапер.

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      Марина Совина
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