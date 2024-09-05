Москвичам пообещали туман

Гидрометцентр: в ночь на пятницу в столице ожидается туман

Ночью в пятницу, 6 сентября, в столице местами ожидается туман, предупредили синоптики Росгидрометцентра в Telegram-канале.

Температура ночью в Москве составит плюс 6-8 градусов, в центре города плюс 11-13 градусов. В Подмосковье ожидается плюс 4-9 градусов, местами слабые заморозки до минус одного градуса. Днем в Москве столице плюс 23-25 градусов, по области — плюс 20-25 градусов. Также ожидается слабый ветер.

В субботу и воскресенье, 7 и 8 сентября, ночью в Москве плюс 8-10 градусов, в центре города плюс 13-15 градусов, по области плюс 5-10 градусов. Днем в Москве плюс 24-26 градусов, по области плюс 21-26, слабый ветер.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова призвала жителей столицы и Подмосковья не опасаться заморозков, поскольку они редко встречаются в первой декаде осени. Так, на севере и востоке Подмосковья отрицательная температура воздуха в первые дни сентября бывает один раз в 10 лет.