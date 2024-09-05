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18:41, 5 сентября 2024Экономика

Москвичей призвали не бояться заморозков

Синоптик Позднякова: в начале осени заморозки в Подмосковье случаются редко

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Жители столицы и Подмосковья могут не опасаться заморозков, поскольку они редко встречаются в первой декаде осени. Об этом у себя в Telegram-канале рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, на севере и востоке Подмосковья отрицательная температура воздуха в первые дни сентября бывает один раз в 10 лет. Самая низкая температура, минус четыре градуса, наблюдалась 8 сентября 2010 года в Черустях. В Москве, согласно данным метеостанции ВДНХ, сентябрьские заморозки случаются только раз в три года. В начале месяца последние 80 лет температура и вовсе не опускалась до минусовых значений, добавила синоптик. По ее словам, самая низкая температура воздуха на ВДНХ была 29 и 30 сентября 1996 года, когда воздух остыл до минус 4,8 градуса.

При этом Позднякова добавила, что ближайшие две ночи в Москве будут прохладными, но температура воздуха на всей территории столичного региона останется положительной.

Ранее Главное управление МЧС России по Подмосковью предупредило жителей Подмосковья о заморозках ночью и утром в пятницу, 6 сентября. По прогнозам синоптиков, на востоке области воздух может охладиться до минус одного градуса.

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