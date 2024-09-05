Москвичам пообещали жару в начале следующей недели

Синоптик Вильфанд: 9 и 10 сентября в Москве ожидается жара до 28 градусов

В начале следующей недели в Москве и Подмосковье ожидается жара до 28 градусов. Такую погоду жителям столичного региона пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».

По словам синоптика, ночь на пятницу, 6 сентября, будет холодной — температура составит семь-девять градусов, а местами столбики термометров в Подмосковье покажут лишь плюс три градуса. В дневные часы в тот же день воздух прогреется до 22-25 градусов, а днем в субботу и воскресенье, 7 и 8 сентября — до 24-26 градусов. «В начале следующей недели ночные температуры уже будут двузначными, а днем в понедельник и вторник прогнозируется 26–28 градусов тепла, так что лето не заканчивается», — заключил специалист.

Ранее в этот же день синоптики предупредили, что предстоящей ночью в Подмосковье прогнозируются заморозки, причем на востоке региона температура может снизиться до минус одного градуса.