На имущество бывшего замминистра обороны Попова наложили арест

Суд наложил арест на дом и подсобные строения бывшего замминистра обороны Попова

Суд наложил арест на имущество бывшего замминистра обороны Павла Попова, задержанного в рамках дела о махинациях в подмосковном парке «Патриот». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Арест наложен на загородный дом и подсобные строения, принадлежащие Попову, для обеспечения приговора в части штрафа, возможных гражданских исков или других имущественных взысканий.

Кроме имущества экс-замминистра суд арестовал иномарки и мотоцикл Harley-Davidson, принадлежащие замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиру Шестерову.

Павел Попов был задержан 29 августа по делу, связанному с хищениями в «Патриоте». По версии следствия, экс-замминистра обороны обогащался за счет парка вместе с Шестеровым, а также директором учреждения – Вячеславом Ахмедовым.

