Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:38, 5 сентября 2024Россия

На одной из рек России столкнулись два теплохода

На реке Дон в Ростовской области столкнулись два теплохода

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России в Telegram.

«05.09.2024 на реке Дон вблизи города Азова Ростовской области произошло столкновение двух теплоходов, в результате которого оба судна получили механические повреждения», — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадавших нет, заверили в пресс-службе СК. Разлива нефтепродуктов также не выявлено. На данный момент следователи начали проверку, в ходе которой планируется установить все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Ранее в Новосибирске на Оби произошло столкновение маломерного судна с баржей, в результате чего пострадали люди. В результате аварии маломерное судно, на борту которого находилось три человека, в том числе несовершеннолетний ребенок, опрокинулось.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Кто не учит — не пускать». Лидер «Единой России» призвал заставлять детей мигрантов осваивать русский язык

      Российские регионы предупредили о внезапных расходах из-за таяния вечной мерзлоты

      На ВЭФ рассказали о строительстве сотен мусороперерабатывающих заводов в России

      В Сбере призвали бизнес адаптироваться к изменениям климата

      Названо условие возвращения принца Гарри в королевскую семью

      Россиянину запросили срок за расправу над вызванной поговорить бывшей девушкой

      Дачникам назвали правила подготовки дома и участка к зиме

      Россиянам назвали провоцирующий рак неочевидный фактор

      Бывшим топ-менеджерам компании «Балтика» переквалифицировали обвинение

      В Сербии заявили об отвращении к ЕС из-за критики встречи с Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше