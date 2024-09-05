На одной из рек России столкнулись два теплохода

На реке Дон в Ростовской области столкнулись два теплохода

Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России в Telegram.

«05.09.2024 на реке Дон вблизи города Азова Ростовской области произошло столкновение двух теплоходов, в результате которого оба судна получили механические повреждения», — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадавших нет, заверили в пресс-службе СК. Разлива нефтепродуктов также не выявлено. На данный момент следователи начали проверку, в ходе которой планируется установить все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Ранее в Новосибирске на Оби произошло столкновение маломерного судна с баржей, в результате чего пострадали люди. В результате аварии маломерное судно, на борту которого находилось три человека, в том числе несовершеннолетний ребенок, опрокинулось.