На Оби в результате столкновения судна с баржей пострадали люди

На Оби столкнулось судно с баржей, погибла женщина, двое пострадали

В Новосибирске на Оби произошло столкновение маломерного судна с баржей, в результате чего пострадали люди. Об этом «Ленте.ру» сообщили в транспортной полиции Сибири.

ЧП случилось в районе Димитровского моста около 19:00 часов по местному времени. Пассажирка 1966 года рождения, находившаяся на борту судна, не выжила. Еще двое, в том числе пятилетний ребенок, пострадали. Их госпитализировали.

В результате столкновения маломерное судно, на борту которого находилось три человека, в том числе несовершеннолетний ребенок, опрокинулось, уточнили «Ленте.ру» в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Управлявший судном гражданин и ребенок сумели выбраться на берег.

В результате поисково-спасательных мероприятий обнаружена женщина без признаков жизни.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверка по соблюдению законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота.

26 мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге столкнулись два туристических судна.