Под Литейным мостом в Петербурге столкнулись два туристических судна

В Санкт-Петербурге столкнулись два туристических судна. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Столкновение произошло в ночь на воскресенье, 26 мая, под Литейным мостом. По данным канала, теплоход «Соларис» протаранил прогулочно-экскурсионное судно «Чайка-СПГ». Информация о пострадавших пока не поступала. Причины произошедшего выясняются.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода в районе Благовещенского моста. Один из них во время туристической прогулки при развороте столкнулся с другим, который после этого врезался в опору переправы.