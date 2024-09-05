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21:13, 5 сентября 2024Бывший СССР

На Украине сотрудники ТЦК забили насмерть мобилизованного

Омбудсмен Лубинец: сотрудники ТЦК забили насмерть мобилизованного в Закарпатье

Фото: Стрингер / РИА Новости

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) забили до смерти мобилизованного в Закарпатье. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

По словам омбудсмена, к нему обратилась женщина, сообщившая о противоправных действиях в отношении ее отца. Сотрудники ТЦК задержали и избили мужчину, что привело к его смерти.

«Этот случай требует немедленного, всестороннего и беспристрастного расследования. В настоящее время сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 128 УК ("неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение") внесены в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украиныприм. «Ленты.ру»)», — написал Лубинец.

Он добавил, что направил запрос генпрокурору Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Соломия Бобровская заявила, что нарушающие закон сотрудники ТЦК практически не привлекаются к ответственности.

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      Евгений Силаев
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