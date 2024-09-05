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11:00, 5 сентября 2024Мир

В Мюнхене на годовщину теракта на Олимпиаде началась стрельба у генконсульства Израиля

В Мюнхене прозвучали выстрелы перед генеральным консульством Израиля

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Немецкая полиция проводит операцию возле генерального консульства Израиля в городе Мюнхене, где прозвучали выстрелы. Об этом сообщает портал Focus-online.

«Несколько выстрелов прозвучало в четверг утром перед Генеральным консульством Израиля на Барерштрассе в центре Мюнхена, недалеко от Кенигсплац. На месте работает полиция и специальный отряд со снайперами. По данным Focus-online, существует ситуация массовой угрозы», — отмечается в материале.

Авторы материала обратили внимание, что выстрелы проходят в 52-ю годовщину теракта в Мюнхене в ходе летних Олимпийских игр 1972 года, жертвами которого стали 11 участников сборной Израиля.

22 мая генеральный консул Израиля Талия Ладор заявила о нападении на миссию в Мюнхене. Дополнительно сообщалось, что на территорию консульства была брошена бутылка, в которой, предположительно, была обнаружена зажигательная смесь и шар, похожий на пулю. Полиция начала расследование, ответственным за которое стал «Комиссариат 45». Данное подразделение занимается преступлениями, совершенными на почве «иностранной идеологии».

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      Максим Габриелян
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