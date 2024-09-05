Несколько сел в Крыму утонули

На севере Крыма несколько сел затопило из-за мощных ливней

На севере Крыма несколько сел затопило из-за мощных ливней. О ситуации в утонувших населенных пунктах рассказал врио министра чрезвычайных ситуаций республики Алексей Еременко, передает НТВ.

Подтопленными оказались села в Джанкойском и Красноперекопском районах. Сильнее всего пострадало Кондратьево. «Водой здесь подтоплено 70 частных домовладений, из них в 21 вода зашла в дома, остальные — только придомовая территория», — сообщил Еременко.

По словам врио главы МЧС республики, жители не хотят покидать свои дома, поэтому их не эвакуируют. При этом администрация Джанкойского района организовала пункт временного размещения в Доме культуры села Победное для пострадавшего от непогоды населения.

Всего в Крыму из-за сильных дождей подтоплены 134 домовладения. Уровень воды варьируется от 20 до 50 сантиметров. Спасатели откачивают и сбрасывают воду.

Ранее ливнями затопило несколько улиц в Красноярске. Дождевая вода также залила некоторые автобусы и подъезды домов. В администрации города заявили, что после прекращения осадков на улицы города выезжала техника для откачки воды, которая работала и в ночное время.