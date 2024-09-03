Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:17, 3 сентября 2024Экономика

Российский город утонул

В Красноярске затопило несколько улиц из-за ливней

Кадр: страница «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте»

В Красноярске затопило несколько улиц из-за прошедшего накануне ливня. Об этом сообщает aif.ru.

Отмечается, что после прошедшего вечером в понедельник, 2 сентября, дождя затопило улицы Шумяцкого, 78-й Добровольческой Бригады, Ястынскую улицу, а также дорогу на Октябрьском мосту. Дождевая вода также затопила некоторые автобусы и подъезды домов.

В администрации города заявили, что после дождей на улицы города выезжала техника для откачки воды, которая работала и в ночное время.

Ранее после сильного ливня затопило Сочи. По словам мэра российского города-курорта Андрея Прошунина, сильнее всего залило Хостинский район, где выпало по меньшей мере 125 миллиметров осадков. В результате непогоды уровень воды в реке Хосте поднялся до опасной отметки, а территории на Сухумском шоссе, улицах Абовяна, Сухумской и Железнодорожной были подтоплены. Кроме того, цокольный этаж одной из больниц залило, а на главную дорогу, которая ведет в село Красная Воля, сошел сель.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший вице-президент России заявил о производстве топлива для ВСУ из российской нефти

      Шуфутинского потребовали признать народным артистом России

      Великобритания внесла рекордную сумму в фонд помощи Украине

      Россиянам назвали запрещенные для возведения в ипотеку постройки

      Египтянин заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО

      Москвичам назвали время прихода дождей

      Россиянина без признаков жизни нашли в канаве в Таиланде со следами пыток

      В Россию привезут северокорейское пиво

      В Пентагоне оценили возможность передачи Украине ракет большой дальности

      Заместитель генсека НАТО подал в отставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше