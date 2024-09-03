Российский город утонул

В Красноярске затопило несколько улиц из-за ливней

В Красноярске затопило несколько улиц из-за прошедшего накануне ливня. Об этом сообщает aif.ru.

Отмечается, что после прошедшего вечером в понедельник, 2 сентября, дождя затопило улицы Шумяцкого, 78-й Добровольческой Бригады, Ястынскую улицу, а также дорогу на Октябрьском мосту. Дождевая вода также затопила некоторые автобусы и подъезды домов.

В администрации города заявили, что после дождей на улицы города выезжала техника для откачки воды, которая работала и в ночное время.

Ранее после сильного ливня затопило Сочи. По словам мэра российского города-курорта Андрея Прошунина, сильнее всего залило Хостинский район, где выпало по меньшей мере 125 миллиметров осадков. В результате непогоды уровень воды в реке Хосте поднялся до опасной отметки, а территории на Сухумском шоссе, улицах Абовяна, Сухумской и Железнодорожной были подтоплены. Кроме того, цокольный этаж одной из больниц залило, а на главную дорогу, которая ведет в село Красная Воля, сошел сель.